طنطا يستغني عن ثلاثة لاعبين جدد

واستغني نادي طنطاعن خدمات الثلاثي علي فرج حارس المرمي واحمد سعيد اوكا الظهير الايمن ومحمود كابونجا صانع الالعاب .





وتعاقد مسؤلو نادي طنطا مع ثمانية لاعبين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بدوري القسم الثاني في الموسم المقبل، وهم: صالح أحمد صالح، لاعب حرس الحدود، ومحمد موسى، لاعب الإنتاج الحربي، وعلي أبو العلا، لاعب حرس الحدود.



كما أبرم الجهاز الفني لطنطا بقيادة رضا عبدالعال مع وليد حسن لاعب سيراميكا، بالإضافة لإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا، لاعب سموحة ومحمد شريف حارس مرمى سيراميكا.