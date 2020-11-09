طنطا يستغني عن ثلاثة لاعبين جدد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
نورهان فضل
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إستغنى الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال عن ثلاثة لاعبين جدد من لاعبي الفريق الكروي الأول، استعدادا لخوض دوري القسم الثاني.

واستغني نادي طنطاعن خدمات الثلاثي علي فرج حارس المرمي واحمد سعيد اوكا الظهير الايمن ومحمود كابونجا صانع الالعاب .

وتعاقد مسؤلو نادي طنطا مع ثمانية لاعبين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بدوري القسم الثاني في الموسم المقبل، وهم: صالح أحمد صالح، لاعب حرس الحدود، ومحمد موسى، لاعب الإنتاج الحربي، وعلي أبو العلا، لاعب حرس الحدود.

كما أبرم الجهاز الفني لطنطا بقيادة رضا عبدالعال مع وليد حسن لاعب سيراميكا، بالإضافة لإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا، لاعب سموحة ومحمد شريف حارس مرمى سيراميكا.

وبدأ فريق طنطا فترة الاعداد السبت الماضي استعدادا لانطلاق دوري القسم الثاني .

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