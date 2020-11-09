هل بإمكان إدارة بايدن التدخل في ملف الحريات بمصر؟.. عمرو موسى يجيب (فيديو)

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة ستكون تكرار للإدارة الديمقراطية السابقة بما فيها إدارة أوباما.





وعن احتمالية تدخل إدارة بايدن في ملف الحريات بمصر، أشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الظروف تغيرت، وتطبيق الدستور واضح، والحقوق قائمة، والتحديات بالمنطقة "فظيعة" من حولنا تجعلنا حذرين، وقد تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مؤكدا ان مصر لن تسمح لأحد أن يمس استقرارها.





وأضاف أنه لا يصح أن ترفض مصر الحديث في ملف حقوق الإنسان، معلقا: "نرفض ليه.. نتكلم ونرجع للدستور.. لا يصح أن نخاف".



