هل بإمكان إدارة بايدن التدخل في ملف الحريات بمصر؟.. عمرو موسى يجيب (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة ستكون تكرار للإدارة الديمقراطية السابقة بما فيها إدارة أوباما.

وعن احتمالية تدخل إدارة بايدن في ملف الحريات بمصر، أشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الظروف تغيرت، وتطبيق الدستور واضح، والحقوق قائمة، والتحديات بالمنطقة "فظيعة" من حولنا تجعلنا حذرين، وقد تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مؤكدا ان مصر لن تسمح لأحد أن يمس استقرارها. 

وأضاف أنه لا يصح أن ترفض مصر الحديث في ملف حقوق الإنسان، معلقا: "نرفض ليه.. نتكلم ونرجع للدستور.. لا يصح أن نخاف".

ويترقب الكثير من الأمريكيين، فضلا عن دول العالم كافة، قرارات مصيرية، كان الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قد أعلن عن أنه سيتخذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، وفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متغلبا على منافسه الجمهورى، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته.

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