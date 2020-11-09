قرار سار من وزارة التربية والتعليم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن خبر سار لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان الـ est المؤهل للجامعات المصرية.

وقال، في منشور، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك": "قررت الوزارة قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط، وكذلك إرسال النتيجة إلكترونيا للجامعات بالمجان".

واستكمل الوزير: "إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر ٢٠٢٠ فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد اتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى، أو ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل".

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