قرار سار من وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن خبر سار لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان الـ est المؤهل للجامعات المصرية.





وقال، في منشور، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك": "قررت الوزارة قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط، وكذلك إرسال النتيجة إلكترونيا للجامعات بالمجان".



