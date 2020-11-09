مستشار ترامب: لم يتم الإعلان رسميًا عن فوز بايدن حتى الآن (فيديو)

قال جابريال صوما، عضو الهيئة الاستشارية لدونالد ترامب، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بنتيجة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن إعلان الفائز بالانتخابات في يد المحكمة الدستورية.





وأضاف "صوما" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الكرة مازالت في يد المحكمة الدستورية العليا التي تتولى دراسة الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الانتخابات".





وتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها قريبًا، موضحًا أن ترامب حصل على 70 مليون صوتًا مقابل 74 صوتًا لجو بايدن ولكن النتيجة تتوقف على فوز كل منهما في المجمع الانتخابي.





وأشار إلى أن التصويت بالبريد يخالف الدستور الأمريكي الذي لم يسمح بهذا النوع من التصويت، مؤكدًا أن حملة ترامب رصدت بعض المخالفات المتعلقة بتصويت الأموات ممن مازالوا مسجلين في محل إقامتهم ولم يقوموا بتغييرها.





وتابع "حملة ترامب سبق واعترضت على مسألة التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية، وهناك عدد من القيادات بالحزب الجمهوري لم يؤيدوا ترامب في هذه الانتخابات".





وفي ذات السياق صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات بما في صالح الشعبين.





كما وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التهنئة، قائلًا "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولوية المشتركة".





من جانبها هنأت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل التهنئة لبايدن، كما وجه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني التهنئة أيضًا.





يذكر أن الآلاف من الأمريكيين في عدة ميادين بمختلف الولايات الأمريكية للاحتفال بفوز بايدن عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالانتخابات.





وكان أعرب بايدن عن سعادته بفوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة في أول تعليق له بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة.





وقال "بايدن" في حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "حان الوقت كي تتحد أمريكيا وتشفى من جروحها".

وأضاف "أيها الأمريكيون لقد شرفتموني باختياري رئيسيا لهذا البلد العظيم، ينتظرنا عمل شاق لكن أعد بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين من انتخبوني أو لم ينتخبوني من الجمهوريين والديمقراطيين".





وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.





وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



