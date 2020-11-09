ميرنا وليد تروي للجمهور ذكرى صورة تجمعها بصاحبة السعادة

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شاركت الفنانة ميرنا وليد صورة تجمعها بالإعلامية إسعاد يونس ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وروت ميرنا لجمهورها ذكرى صورة التى تجمعها مع إسعاد يونس ، وكتبت : الصوره دي ليها قصه ماحدش هايصدقها بس أنا حكيتها لمدام إسعاد وحاحكيهالكم.



وتابعت قولها :"وأنا طفله قبل ما أمثل خالص كنت ساكنه في نفس العماره مع مدام إسعاد في المهندسين، وكان نفسي قوي أتصور معاها عشان كنت بعشقها في بكيزه وزغلول وكنت بتكسف قوي أقولها إني عايزه أتصور معاها.



وواصلت ميرنا حديثها :"وفي يوم صاحبتي كانت عندي وشجعتني وقعدنا جنب الشباك حوالي ٦ ساعات كاملين مستنيين مدام اسعاد ترجع بعربيتها ونطلعلها نقلها نتصور المهم أخيرا هي وصلت والبنت تقوللي يلا ونا اقولها افرضي كسفتنا أنا خايفه تقوللي يلا المهم هي اصرت ونا طلعت أقدم رجل وأخر رجل لحد ما طلعنالها وخبطنا الباب وفتحتلنا ست مش مدام إسعاد يمكن الدادا غالبا قولنالها نفسنا نتصور مع مدام إسعاد قالت لنا هي لسه راجعه تعبانه ومش هاتتصور مع حد وقفلت الباب في وشنا.



وأضافت :"لو قلتلكم كميه العياط اللي عيطتها من كسفتي واحراجي وقلت أنا لو مثلت في يوم من الايام عمري ما هاكسف حد أبداً و كإن ربنا بيعلمني درس بدري عشان بعدها ب ٤ سنين بالظبط كنت بعمل فيلم الراعي والنساء ، وبعده مسلسل ذئاب الجبل والناس بيجولي يتصوروا معايا ووالله ما بكسفهم أبداً مهما كان عددهم حتى لو في العربيه بتوع الأمن في البوابات يقولولي نتصور انزل من العربيه واتصور معاهم واحساس كسفتي يرجعلي وابتسم لهم وأنا سعيده".



وأنهت حديثها قائله :"المهم إن مدام اسعاد الجميله قوي لما حكيتلها الموقف اتحرجت وقعدت تعتذرلي قوي وتقوللي حقك عليا مع إن هي نفسها لا كسفتني ولا رفضت تتصور معايا ولا حتى كانت تعرف حاجه عن الموقف ده ولا عارفه تأثيره في حياتي قد ايه ، عرفتوا الصوره دي قيمتها النهارده ايه بالنسبه لي وثنا بشوفها ، لا وايه وهي شخصيا مستضيفاني وبتقوللي يلا نتصور ، دي حلم عمره اكتر من تلاتين سنه لكن تحقق بأشيك مما كنت عايزاه ربنا يحقق لكم كل احلامكم مهما طال الزمن عليها .



والجدير ذكره أن الفنانة ميرنا وليد تحل غداً الإثنين ضيفة إسعاد يونس هى وأبطال مسلسل "ذئاب الجيل" الساعة الحادية عشر مساءً فى برنامجها "صاحبة السعادة" ، للإحتفال بمرور 27 عاماً على عرض المسلسل وخاصة بعد النجاح الساحق والمذهل الذى حققه المسلسل.