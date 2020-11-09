المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية باللجان الفرعية ٩٧ و٨٢ و٨٣ ومقرها مركز بنها حصول المرشح مجدي سيف على ١١٩٠ صوتًا وجمال حجاج ٦٤٣ صوتًا وجمال فؤاد ٣٩٨ صوتًا ومجدي مسعود ١٧٥٥ صوتا. 

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر  الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
 
ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار  142  نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب مؤشرات اولية بوابة الفجر بنها الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 7 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 م

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

12:31 ص

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

12:13 ص

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

03:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض