المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
محمد ضوه
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أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية باللجان الفرعية ٩٧ و٨٢ و٨٣ ومقرها مركز بنها حصول المرشح مجدي سيف على ١١٩٠ صوتًا وجمال حجاج ٦٤٣ صوتًا وجمال فؤاد ٣٩٨ صوتًا ومجدي مسعود ١٧٥٥ صوتا.
ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.
وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".
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