إصابة الفنان فايق عزب بفيروس "كورونا"





أعلنت زوجة الفنان فايق عزب، إصابة زوجها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه يخضع حاليًا للعلاج داخل المستشفى.





وأكدت في تصريحات صحفية، أن زوجها ليس مصابًا بفيروس المارسا، كما يعتقد البعض.





يذكر أن فايق عزب، انتقل في شهر أكتوبر الماضي لمعهد ناصر، لكي يقوم اليوم بإجراء عملية جراحية بالنخاع الشوكي.





وكشفت نادية، أن زوجها يعاني حاليًا من انسداد تام في منطقة النخاع الشوكي، لافتة أنه لم يكن يعاني من قبل من أي متاعب صحية، ولكنه أغمى عليه عند باب المنزل، مما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات، وهناك تبين حاجته لجراحة.





يُشار أن آخر أعمال فايق عزب الدرامية مشاركته في مسلسل "الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ وبطولة تامر عبدالمنعم، محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، فريال يوسف، مادلين طبر.



