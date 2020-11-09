حمو بيكا بعد الهجوم عليه بسبب فرح هنادي مهنا: "بيتكلموا عليا علشان مليش ضهر" (فيديو)





رد الفنان حمو بيكا، على هجوم الموسيقار هاني مهنا، عليه مشاركته في إحياء في فرح نجلته، قائلًا: "أنا شاركت في فرح الفنانة هنادي بناءً على دعوتها، وأنا ما أعرفش ولدها، هو أنا هطلع من الاسكندرية لفرح في لقاهرة بدون دعوة"وتابع "بيكا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "والله العظيم تعبت، أنا إنسان متواضع وتعبت كتير، كل يوم بيتعمل ليا محاضر، أنا لسه متجوز بقالي عدة شهور، أزاي أتحبس وما أشفش ابني، أنا زوجتي حامل الآن، أنا مش بقول دلوقتي أي كلام خارج في الغاني، أنا عايز حد يقف معايا، بيتكلموا عليا عشان ماعنديش ظهر".اقرأ أيضًا:علق الموسيقار، هاني مهنا، على حقيقة دعوته لمطرب المهرجانات حمو بيكا، في زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.وقال "مهنا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "كان هناك إجراءات أمنية واحترازية كبيرة على جميع الأبواب المؤدية إلى قاعة الفرح".وأضاف "منظم الحفل على علاقة بالمطرب عمر كمال، وحب يعمل مفاجأة لهنادي ويعمل فقرة في آخر الحفلة، وكمال من نفسه عزم حسن شاكوش وحمو بيكا علشان يفاجئوا هنادي".وتابع "كان صعب أنزله من على المسرح أثناء الحفل، ولم أدعو سوى مدحت صالح وتامر حسني ومحمود الليثي وبوسي، ومشفتش شاكوش ولا بيكا على الطبيعة".واستطرد مهنا قائلًا "حاولت التواصل مع هاني شاكر بعد صدور البيان الاحتجاج من النقابة وشرح حقيقة ما حدث ولكن لم يتم الرد عليا، وسبق ونشرت توضيحًا على جميع المواقع".وتابع "مينفعش يبقى عندي عمرو موسى ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة وعلاء وجمال مبارك واجيبلهم حمو بيكا وشاكوش برضو دي حاجة غريبة"وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا منذ قليل تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.