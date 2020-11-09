حمو بيكا بعد الهجوم عليه بسبب فرح هنادي مهنا: "بيتكلموا عليا علشان مليش ضهر" (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

رد الفنان حمو بيكا، على هجوم الموسيقار هاني مهنا، عليه مشاركته في إحياء في فرح نجلته، قائلًا: "أنا شاركت في فرح الفنانة هنادي بناءً على دعوتها، وأنا ما أعرفش ولدها، هو أنا هطلع من الاسكندرية لفرح في لقاهرة بدون دعوة"

وتابع "بيكا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "والله العظيم تعبت، أنا إنسان متواضع وتعبت كتير، كل يوم بيتعمل ليا محاضر، أنا لسه متجوز بقالي عدة شهور، أزاي أتحبس وما أشفش ابني، أنا زوجتي حامل الآن، أنا مش بقول دلوقتي أي كلام خارج في الغاني، أنا عايز حد يقف معايا، بيتكلموا عليا عشان ماعنديش ظهر".

اقرأ أيضًا:
علق الموسيقار، هاني مهنا، على حقيقة دعوته لمطرب المهرجانات حمو بيكا، في زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

وقال "مهنا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "كان هناك إجراءات أمنية واحترازية كبيرة على جميع الأبواب المؤدية إلى قاعة الفرح".

وأضاف "منظم الحفل على علاقة بالمطرب عمر كمال، وحب يعمل مفاجأة لهنادي ويعمل فقرة في آخر الحفلة، وكمال من نفسه عزم حسن شاكوش وحمو بيكا علشان يفاجئوا هنادي".

وتابع "كان صعب أنزله من على المسرح أثناء الحفل، ولم أدعو سوى مدحت صالح وتامر حسني ومحمود الليثي وبوسي، ومشفتش شاكوش ولا بيكا على الطبيعة".

واستطرد مهنا قائلًا "حاولت التواصل مع هاني شاكر بعد صدور البيان الاحتجاج من النقابة وشرح حقيقة ما حدث ولكن لم يتم الرد عليا، وسبق ونشرت توضيحًا على جميع المواقع".

وتابع "مينفعش يبقى عندي عمرو موسى ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة وعلاء وجمال مبارك واجيبلهم حمو بيكا وشاكوش برضو دي حاجة غريبة"

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا منذ قليل تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

أخبار تهمك

"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 7 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 م

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

12:31 ص

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

12:13 ص

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

03:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض