أستون فيلا يقهر آرسنال بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حقق  أستون فيلا فوز كبير على حساب  أرسنال وتغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة يوم الأحد في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح بوكايو ساكا لاعب أرسنال الأهداف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25 ثم سجل أولي واتكينز الهدفين الآخرين للضيوف في الدقيقتين 72 و75 .

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي وتجمد رصيد أرسنال عند 12 نقطة وتراجع للمركز الحادي عشر حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

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الدوري الإنجليزي الجوله الثامنه استون فيلا ارسنال

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