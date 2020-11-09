أستون فيلا يقهر آرسنال بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوز كبير على حساب أرسنال وتغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة يوم الأحد في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وافتتح بوكايو ساكا لاعب أرسنال الأهداف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25 ثم سجل أولي واتكينز الهدفين الآخرين للضيوف في الدقيقتين 72 و75 .



