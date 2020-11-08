نجم منتخب الجزائر يتعرض للإصابة بفيروس كورونا
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:58 م
الفجر الرياضي
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تعرض النجم الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، للإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية.
وقال موقع «Get French Football News» أن يوسف عطال سيغيب عن مباراة الديربي بين نيس وموناكو الفرنسي، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الفرنسي.
وتابع الموقع الفرنسي أن تلك هى المرة الثانية التي يصاب فيها عطال بفيروس كورونا.
يذكر أن نيس يحتل المركز الـ5 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل موناكو المركز الـ10 برصيد 14 نقطة