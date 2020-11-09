"الأرصاد" تحذر من الصواعق الرعدية: تؤدي للوفاة فورا

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، المواطنين من الصاغة الرعدية، قائلًا: "قد تؤدي إلى الوفاة على الفور، وهي ناتجة من تفريغ كهربائي بين شحان موجبة وسالبة قد تصل إلى الأرض، وهذه الصاعقة في العام الماضي صدمت سيارة إسعاف وأدت إلى تدميرها".





من جانبه قال مجدي علام، أمين عام خبراء البيئة العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، إن الصاعقة الكهربائية إذا أصيب شخص فقد يتوفى على الفور، إذا لم يكن هناك عازل بينه وبينه الأرض، لأن عضلة القلب في الغالب تتوقف.





وتابع"علام"، أن الشخص إذا كنان بالقرب من جسم معدني أثناء تعرضه للصاعقة، فهذا يعني أنه أكثر عرضة للوفاة، ولكن هذا الأمر نادرًا، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن ملامسة الأجسام المعدنية عند حدوث الرعد.





وأضاف: "بستحسن ما أكونش ماسك أي حاجة في أيدي أثناء الصواعق حتى الموبيل"، مشيرًا إلى أن تعرض المواطنين للوفاة أو للضرر في المنزل، نتيجة الصواعق أمر صعب، خصا أن جميع البيوت يوجد بها خط أرضي يفرع هذه الشحنات.





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تشير توقعات مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل على مطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وقد تصل إلى شمال الصعيد.





ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة، غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والتى تقل شدتها على السواحل الشمالية للدلتا والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.





وتشير التوقعات، إلى سقوط أمطار خفيفة الثلاثاء على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.















