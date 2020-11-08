فينيسيوس يكشف طبيعة علاقته مع بنزيما وطريقة تعامله مع الانتقادات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، عن العلاقة التي تجمعه مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، وطريقة تعامله مع الانتقادات.


وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أفضل قلب دفاع في الليجا خارج ريال مدريد؟ بيكيه".


وتابع: "الانتقادات؟ أفكر دائمًا فيما يقوله الذين يريدون لي الخير، مثل عائلتي وأعضاء النادي والزملاء الذين يعتنون بي كمارسيلو وكاسيميرو إنهما يحاولان دائمًا مساعدتي ووضعي على المسار الصحيح".


وواصل: "الانتقادات دائمًا موجودة لكوني في أكبر فريق بالعالم عندما نخسر يتحدثون عنا وعندما نفوز يكون الأمر أكثر صعوبة، لا أرى الكثير مما يقال، فأنا أشغل التلفاز فقط من أجل ألعاب الفيديو، وهم لا يتحدثون عني فحسب، بل عن آخرين أيضًا مثل مارسيلو وبنزيما يجب أن يكون الفريق مستعدًا لذلك".


وأكمل: "عدم التواجد في التشكيلة الأساسية؟ أنا سعيد تمامًا، نحن في ريال مدريد من أجل المساعدة، عمري 20 عامًا ورودريجو يبلغ 19 عامًا، وننافس لاعبين رائعين في مراكزنا مثل هازارد وأسينسيو يجب أن نكتسب خبرة ونظهر اهتمامنا، لأن هذا يساعدنا في الملعب".


وأتم: "تربطني علاقة جيدة مع بنزيما ولوكاس فاسكيز، أتحدث معهما كثيرًا خارج الملعب، وهناك مودريتش أيضًا، الذي عادة ما أجلس معه أثناء تناول الطعام".

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