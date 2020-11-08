أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه أحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد رحيله.


لحظات يصعب فيها الكلام ، لحظات يصعب فيها التعبير،  خاصة وأنت بتخاطب أطراف كلها عزيزة عليك ولها مكانة خاصة فى قلبك".


وأضاف:" عشت معاهم أحلى 12 سنة فى حياتى، 12 سنة كلها إنتصارات وبطولات وأفراح وعايز أقول لو عقود الأحتراف المكتوبه بتنتهى نعقود الحب والود والأحترام بينى وبين كل منظومة النادى الأهلى لن تنتهى .


وواصل:"أعذرونى لحظات قاسية ، وأى قسوة وانت تغادر حبايبك اللى قضيت معاهم سنين فى النادي الأهلى بيتى  وهيفضل بيتى . حتى لو كان القدر كتب لى خطوة جديدة".


وواصل :"وهيفضل جمهور الاهلي اللى حبنى وساعدني ووقف جنبى . هيفضل سندى .. لأنه جمهور وفى .. جمهور أصيل".


وزاد :"ربنا يشهد اني لم أقصر لحظه لا فى حق النادى .. ولا حق جمهوره .. وبذلت أقصي ما أملك حتى آخر لحظه . وأتمنى أكون قدمت ولو جزء من اللى يستحقه الأهلى وجمهوره".

وتابع :"فى هذه اللحظه الصعبه على نفسى . عايز اسجل شكرى للنادي الأهلي وإدارته وعلي رأسها المحترم الكابتن محمود الخطيب".


واستمر :"وكل الشكر للجماهير اللى مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها .. شكرا لكل المدربين اللى ساعدوني من أول يوم . وحتي أخر لحظه".


وأردف :"والشكر لكل زمايلي اللعيبه . اللى أنا لعبت معاهم على مدار كل الأجيال .. شكرا لاخواتي الأطباء ومساعدينهم أخصائيين التأهيل والمدلكين .. شكرا للاداريين والعمال .. شكرا لكل فرد ساعدنى ولو بأى حاجه".


واختتم :"أنا مش عايز حد يزعل منى .. فى الأول والآخر دى خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى .. وأنا متوكل على الله فى كل خطواتي .. ودايمآ هيفضل الأهلي وجمهوره فى قلبى".

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