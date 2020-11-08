تأكيدا لإنفراد "الفجر الرياضى" .. محمد فايز مديرا فنيا لدمنهور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن مجلس إدارة نادى دمنهور كما إنفردنا صباح اليوم لتوصله لإتفاق مع محمد فايز لقيادة الفريق الأول بالنادى رسميا بالموسم الجديد عقب رحيل عيد مرازيق.

و إستقر فايز على جهازه المعاون حيث يعاونه نبيل يونس "مدرب مساعد" ، خميس بركات "مدير كرة" بالإضافة أحمد بربش "مدرب حراس مرمى" ، خالد شتا "علاج طبيعي" ، محمد القيم ومحمد زنهم "أخصائيين تدليك" ، صابر النحراوي "مدير شؤون لاعبين" ، محمود خطاب "مدير إدارى" ، محمد عبدالستار " إدارى".

وسبق لفايز قيادة دمنهور سابقا كما نجح فى قيادة غزل المحلة للصعود للدورى الممتاز كما تولى أيضا قيادة الشرقية وشربين.

وأنهى دمنهور المسابقة بالموسم الماضى فى المركز الرابع بعدما كان قريبا من الصعود وتصدره المجموعة لأسابيع عديدة قبل أن يفقد حظوظه فى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

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