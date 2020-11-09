عمرو موسى: علاقات أمريكا بمصر تعتمد على كونها دولة كبيرة ومستقرة
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:43 ص
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مصر تمتعت باستقرار واضح في السنوات الماضية، وأي دولة تتعامل مع مصر يكون على أساس أنها مصر المستقرة وليس المضطربة، وذلك بعكس الوضع المضظرب في المنطقة.
وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لابد من التعامل مع مصر كونها الدولة المستقرة، واكبر دول المنطقة، وهو ما يعد التوجه الأمريكي الأساسي سواء أكان الحكم ديمقراطي، أو جمهوري.
وأضاف أن مصر لم تتدخل بعد في العلاقات مع الولايات المتحدة تحت الحكم الديمقراطي الجديد، ويجب أن نستبعد الكلمات الحادة، لافتا إلى أن هناك ذكريات معينة من 4 أو 5 سنوات، ولكن ليس شرطا أبدا أن تعود لنفس الحدة، ويجب ان تعمل مصر على عدم وصول السلطة الجديدة غلى السياسات القديمة.
ويترقب الكثير من الأمريكيين، فضلا عن دول العالم كافة، قرارات مصيرية، كان الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قد أعلن عن أنه سيتخذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، وفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متغلبا على منافسه الجمهورى، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته.