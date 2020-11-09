شركة مياه الشرب تحذر من الفلاتر: تنزع القيمة الغذائية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال وليد الادفاوي، مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالأقصر، إن الترويج للفلاتر يتم من خلال القيام باختبارات زائفة للتشكيك في مياه الشرب، لافتَا إلى أن المياه تحتوي على أكثر من 70 عنصرا مفيدًا للجسم، والفلاتر تؤدي إلى الى وجود مياه لا تحتوي على هذه العناصر.

وأضاف "الادفاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأاولى"، مساء الأحد، أن شركات المياه تعمل على تنقية المياه للتخلص من الجراثيم والميكروبات بشكل آمن، حتى تصل المياه للمواطنين بشكل آمن، ولكن مندوبي شركات الفلاتر تقوم ببعض الاختبارات المزيفة حتى تظهر المياه ملوثة بصورة مغايرة للواقع.

وتابع ان مندبي الفلاتر يقومون ببعض التجارب الوهمية لإظهار المياه بلون أصفر، بسبب احتواء المياه على أملاح المفيدة للجسم، معقبًا: "التجارب دي لو حصلت في أميركا أو أوروبا المياه هتظهر بنفس النتجة" 

وأضاف: "كوب المياه الذي يصل للمواطنين خاضع للقوانين المصري، مفيش نقطة مياه تخرج من شركة المياه للشرب إلا وهي صالحة للشرب، الفلاتر تؤدي إلى وجود مياه منزوعة القيمة الغذائية" 

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