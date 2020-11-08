مؤشرات أولية بلجنة 163 بقليوب

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أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية رقم 163مقرها قليوب الحصر العددي لأصوات المرشحين ان٦٧٢ ادلوا باصواتهم منهم ٨٩ باطل و٥٨٣ صحيح وحصول المرشح عادل عامر على ١٢٥ صوت وابراهيم عويس علي ٣١٠ صوت ومحمد شريف علي ٢١ صوت.



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.