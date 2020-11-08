الكنيسة تدعوا الآباء الكهنة للتعاون مع حملة وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المتوطنة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تدعو الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية الآباء الكهنة بجميع كنائس الكرازة المرقسية في مصر إلى تشجيع أبناء الكنيسة ممن لديهم أطفال في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، على التجاوب مع الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة. 

وأكد البيان الصادر عن الكنيسة أن التعاون يتم عن طريق إعطاء قرص واحد من عقار (ميبيندازول) لتلاميذ هاتين المرحلتين لمكافحة انتشار مرض الديدان المعوية، في الفترة من ٨ إلى ١٩ من شهر نوفمبر الجاري علمًا بأن الحملة ستقوم بإعطاء الأطفال العقار من خلال المدارس.

وفى سياق منفصل احتفل اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد القدّيس لاون، بالكليّة الإكليريكيّة بالمعادي.

شارك غبطته في صلاة القدّاس الإلهي أصحاب النيافة الأنبا توماس، والأنبا دانيال، والأنبا بشارة، والأب شنودة شفيق والأب بيشوي رسمي، رئيس الكلية الإكليريكية.

وأيضًا بحضور المونسينيور إستيفانو، سكرتير سفير الفاتيكان، وسعادة السفير البابوي نيقولاس هنري بمصر وأصحاب السيادة المطران چورچ بكَر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا؛ والأب بولس ساتي، والأب مُخَـوَّل فرحا، ونيافة الأنبا دانيال، مُمثّل عن الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ وبحضور شمامسة الكلية الإكليريكية، والرهبان والراهبات، والشعب الذي جاء للاحتفال.

وألقى غبطته كلمة العظة عن: "لماذا تم اختيار القدّيس لاون شفيعًا للإكليريكيّة؟"وبعد انتهاء عظة البطريرك، قام غبطته برسامة الشمامسة الإكليريكيّين ميلاد وأبانوب وميلاد ونبيل للدّرجة الإيبودياكونيّةوحصل الشمامسة أشرف وإسحق علي الدّرجة الأناغنوسطيّة ثم اختُتِمَ القدّاس الإلهي، وأعطي البطريرك البركة الرسولية.

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