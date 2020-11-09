الباز: بايدن ليس نصيرا للإخوان.. وسينزع ورقة التوت الأخيرة عنهم (فيديو)

الباز: بايدن ليس نصيرا للإخوان.. وسينزع ورقة التوت الأخيرة عنهم (فيديو)
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي محمد الباز، ما كتبه الهارب سامي كمال الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة بالرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، للتدخل للإفراج عن شقيقه المحبوس في مصر.
وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"،المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لايمكن لاحد أن يتخيل مستوى السذاجة الذي وصل إليه عناصر الجماعة الإرهابية، فهم يظنون أن جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا من مكانه للإفراج عن ذويهم، وسيتم الإفراج عنهم.
واستكمل أن كل من قبض عليه حتى الآن محبوسين على ذمة قضايا تمس الأمن القومي بالبلاد، موضحا أن
عناصر الإخوان خلال الفترة المقبلة سيوجهون استغاثات كثيرة للرئيس الأمريكي الجديد، ويظن بعهم انه أتى نصيرا للإخوان، ولكنه في الحقيقة سيكشف ورقة التوت الاخيرة عن الإخوان.
ويترقب الكثير من الأمريكيين، فضلا عن دول العالم كافة، قرارات مصيرية، كان الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قد أعلن عن أنه سيتخذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، وفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متغلبا على منافسه الجمهورى، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته.