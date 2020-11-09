الباز: بايدن ليس نصيرا للإخوان.. وسينزع ورقة التوت الأخيرة عنهم (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي محمد الباز، ما كتبه الهارب سامي كمال الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة بالرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، للتدخل للإفراج عن شقيقه المحبوس في مصر. 

وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"،المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لايمكن لاحد أن يتخيل مستوى السذاجة الذي وصل إليه عناصر الجماعة الإرهابية، فهم يظنون أن جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا من مكانه للإفراج عن ذويهم، وسيتم الإفراج عنهم.

واستكمل أن كل من قبض عليه حتى الآن محبوسين على ذمة قضايا تمس الأمن القومي بالبلاد، موضحا أن 
عناصر الإخوان خلال الفترة المقبلة سيوجهون استغاثات كثيرة للرئيس الأمريكي الجديد، ويظن بعهم انه أتى نصيرا للإخوان، ولكنه في الحقيقة سيكشف ورقة التوت الاخيرة عن الإخوان.

ويترقب الكثير من الأمريكيين، فضلا عن دول العالم كافة، قرارات مصيرية، كان الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قد أعلن عن أنه سيتخذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، وفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متغلبا على منافسه الجمهورى، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته.

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