وائل جسار يتألق في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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تألق اليوم المطرب وائل جسار في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذي حفل بعدد من المطربين منذ بداية فعالياته.



وحرصت الدكتور إيناس عبد الدايم على حضور فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذي أقيم وسط إجرائات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.









يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن.