مدير مكتبة الإسكندرية: البرلمان في نسخته الأولى كان يؤثر السلامة.. ولم يشهد استجوابا واحدا

مدير مكتبة الإسكندرية: البرلمان في نسخته الأولى كان يؤثر السلامة.. ولم يشهد استجوابا واحدا
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:59 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن أبرز ما يميز الانتخابات البرلمانية حاليا، إن هيبة الدولة قوية وقبضتها شديدة وهو ما يضمن تنظيم العملية الانتخابية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النها، المذاع على فضائية النهار، أن الأحزاب المصرية مازالت ضعيفة للغاية، ولا نسمع عنها إلا في وقت الانتخابات فقط.
وواصل أن معظم الأحزاب المصرية لا تستطيع أن تقوم بعمل سياسي مكتمل، موضحا أنه لايوجد حتى الآن حزب بمعنى حزب قوي له وجود في الشارع، حتى الحزب الوطني لم يكن حزبا سياسيا بل تجمع مصالح.
وتابع أنه في النسخة الأولى كان هناك توزيع وطني عادل، بين المسلمين والاقباط والشباب والمرأة، ولكن لم يكن هناك تيارات سياسية، فكلهم مرشحين يؤثرون السلامة، ولم نسمع عن استجواب واحد تم تقديمه في البرلمان.
واستطرد أن الأزمة الكبرى في مصر تكمن في اختفاء الحنكة البرلمانية، ذلك يعود لحالة العقم التي اصبحت موجودة في مصانع ومدارس إنتاج النخبة.
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