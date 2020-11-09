مدير مكتبة الإسكندرية: البرلمان في نسخته الأولى كان يؤثر السلامة.. ولم يشهد استجوابا واحدا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن أبرز ما يميز الانتخابات البرلمانية حاليا، إن هيبة الدولة قوية وقبضتها شديدة وهو ما يضمن تنظيم العملية الانتخابية. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النها، المذاع على فضائية النهار، أن الأحزاب المصرية مازالت ضعيفة للغاية، ولا نسمع عنها إلا في وقت الانتخابات فقط.

وواصل أن معظم الأحزاب المصرية لا تستطيع أن تقوم بعمل سياسي مكتمل، موضحا أنه لايوجد حتى الآن حزب بمعنى حزب قوي له وجود في الشارع، حتى الحزب الوطني لم يكن حزبا سياسيا بل تجمع مصالح.

وتابع أنه في النسخة الأولى كان هناك توزيع وطني عادل، بين المسلمين والاقباط والشباب والمرأة، ولكن لم يكن هناك تيارات سياسية، فكلهم مرشحين يؤثرون السلامة، ولم نسمع عن استجواب واحد تم تقديمه في البرلمان.

واستطرد أن الأزمة الكبرى في مصر تكمن في اختفاء الحنكة البرلمانية، ذلك يعود لحالة العقم التي اصبحت موجودة في مصانع ومدارس إنتاج النخبة.

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