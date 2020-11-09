محافظ الغربية: 30% نسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المؤشرات المبدئية لنسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب تصل إلى 30% ممن لهم حق المشاركة في الانتخابات.

وأضاف "رحمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه الانتخابات من أنجح الانتخابات التي مرت على المحافظة.

وأكد أنه لم يتم رصد أي خروقات أو مشاكل في غرفة عمليات المحافظة، مشيرًا إلى أن الناخبين كانوا يرددون تحيا مصر داخل المقار الانتخابية.

ووجه محافظ الغربية الشكر إلى القوات المسلحة والشرطة والقضاة والمحليات لمشاركتهم في العملية الانتخابية لخروجها بهذه الصورة المشرفة.

وأنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بـ1500 متابع، موزعين على 13 محافظة التي تجرى فيها الانتخابات.

وأكد المتابعون ارتفاع كثافة التصويت، خصوصا بعد فترة الراحة في منتصف اليوم، مشيرين إلي إلى التواجد الكثيف للمرأة بمختلف المحافظات، وارتفاع معدل التصويت بين الشباب، مؤكدين أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي حافظت على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية مطبقة في ذلك المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما تلاحظ تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ورصد متابعو التنسيقية أيضا بعض المخالفات التي تمثلت في خرق الصمت الانتخابي من بعض مرشحي الفردي خارج بعض اللجان، وهو الأمر الذي لا يعد مؤثرا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث لم نرصد أية مخالفات داخل أي من اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما نسقت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة، الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أكدوا نفس المشاهدات التي رصدتها غرفة عمليات التنسيقية.

وختاما تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها الاحترافية للعملية الانتخابية، وكذلك رجال الأمن الذين وفروا كل سبل التأمين من لإنجاح هذه التجربة الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وحياتها البرلمانية العريقة.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، أمس السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

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