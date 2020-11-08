تقدم "الوطنية" في 5 لجان بالعاشر.. ونصرالله يحصد 830 صوتًا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أظهرت مؤشرات نتائج الفرز الأولية في 5 لجان بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار مصطفى دياب، المستشار محمد يوسف، المستشارإسلام صقر، والمستشار احمد عسله، والمستشار محمد عبدالسميع تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحين عن حزب مستقبل وطن.

وجاءت النتائج على النحو التالي: في اللجان رقم 189 و120 و191 و192 و193 في مدرسة الزهور الابتدائية بالعاشر من رمضان حصلت القادمة الوطنية من أجل مصر على 1125 وقائمة أبناء مصر حصلت على 525 صوت.

كما جاءت أعلى الأصوات في النظام الفردي على النحو التالي سامي نصرالله 830 صوت وحمودة محمد 557 صوت وعبدالله فهمي الرماح 555 صوت وأبو الحجاج يوسف 345 صوت.

يشار إلى أن الشرقية بها 8 دوائر انتخابية، وتضم 21 مقعدًا. وهي كالتالي.

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.

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