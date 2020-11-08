تعرف علي الجهاز المعاون لكرم جابر في بترول أسيوط

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أعلن مجلس إدارة نادي بترول أسيوط تشكيل الجهاز المعاون لكرم جابر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي تولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمحمد عبدالسميع,



وجاء تشكيل الجهاز كالتالي "كرم جابر، مدير فني، أحمد سعد، أبوغدير حسين مدربين، أحمد حمدي، مدربا لحراس المرمي، حازم عبد السلام، أخصائي إصابات ملاعب، أحمد جلال، أخصائي علاج طبيعي ،ياسر سمير، مدير إداري ،محمود فوزي إداري.



وكان الفريق البترولي قد أنهي الموسم الماضي محتلا المركزالخامس برصيد 35 نقاط، بالمجموعة الأولى صعيد بالقسم الثاني.

