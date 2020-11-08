تعرف علي الجهاز المعاون لكرم جابر في بترول أسيوط

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
رجب عبدالستار
Advertisements
أعلن مجلس إدارة نادي بترول أسيوط تشكيل الجهاز المعاون لكرم جابر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي تولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمحمد عبدالسميع,

وجاء تشكيل الجهاز كالتالي "كرم جابر، مدير فني، أحمد سعد، أبوغدير حسين مدربين، أحمد حمدي، مدربا لحراس المرمي، حازم عبد السلام، أخصائي إصابات ملاعب، أحمد جلال، أخصائي علاج طبيعي ،ياسر سمير، مدير إداري ،محمود فوزي إداري.

وكان الفريق البترولي قد أنهي الموسم الماضي محتلا المركزالخامس برصيد 35 نقاط، بالمجموعة الأولى صعيد بالقسم الثاني.

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

10:35 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض