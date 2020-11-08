المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية: نعمل على رفع سقف طموحات اللاعبات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أنه يعمل علي رفع سقف طموح اللاعبات، وتأهيلهن نفسيا، وتوعيتهن بحجم مسئولية تمثيل منتخب مصر.


 وأوضح رمضان، أن تركيز الجهاز الفني خلال هذه المرحلة على التمركز فى الملعب، هجوميا و دفاعيا وإتخاذ القرار الفنى فى الملعب من قبل اللاعبات و تطوير رؤيتهن في الملعب للتمرير الصحيح من خلال تكرار أنواع التدريبات اليومية لتجهيزهن وتلقينهن شكل التدريبات. 


وأدى  منتخب مصر للكرة النسائية مرانه لليوم الثاني في معسكره المفتوح ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الافريقية وكأس العالم. 


ويضم المعسكر، المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الآنسات تحت 20 سنة حيث أدى منتخب الآنسات مرانه في الساعه الخامسة، بينما خاض المنتخب الأول مرانه في الساعه السابعة والنصف. 


وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف علي الكرة النسائية علي متابعة التدريبات. 


وركز الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان علي النواحي الفنية من أجل الوقوف علي مستوي اللاعبات وتقيمهن لاختيار العناصر الافضل التي تصلح لتمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

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