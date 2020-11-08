ريال مدريد يسعى لخطف هداف إنتر ميلان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وقوع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، تحت إنتظار مسؤولي ريال مدريد مؤخرًا.


وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بعد أداء لاوتاور الهائل أمام ريال مدريد، تمكن من جذب أنظار مسؤولي الميرنجي، بعدما نجح في اختراق شباك الملكي بهدف، بالإضافة إلى صناعة آخر لزميله إيفان بيريسيتش".


وتمكن ريال مدريد من هزيمة إنتر ميلان، الثلاثاء الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وأضافت:"قد تركه لاوتارو انتباع عقب إنتهاء المباراة، يجعل ريال مدريد منافسًا قويًا لبرشلونة على صفقة ضم النجم الأرجنتيني".


وواصل:" أن ما يعزز اهتمام الميرنجي بضم لاوتارو، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، غير مقتنع بالثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، ويبحث عن هداف جديد ينسجم مع كريم بنزيما".


واختتمت الصحيفة مشيرا إلى أن إصرار لاوتارو على وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع إنتر، يفتح الباب أمام صراع بين قطبي الكلاسيكو على الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

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