وائل جسار بعد خطأ في كلمات أغنية "مليون مرة احبك": "الكورونا نسيتنا الله يعلن سنينها"

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أخطأ النجم اللبناني وائل جسار، في كلمات اغنية "مليون مرة احبك" ومازح الجمهور خلال حفله قائلا: "هو الكورونا بتنسي انا بقالي شهور مغينتش الله يلعن سنين كورونا".



وذلك خلال حفله المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية علي مسرح النافورة.





من المقرر أن يستكمل تقديم عدد من أغانيه منها بتوحشيني موجوع ومشيت خلاص وحلم حياتي وانت مين ياللي مش عارفك ومليون مرة احبك وماتغيبش ثواني ونخبي ليه وخليني ذكري وانتبه علي حالة ونهاية واحدة وزي الهوا.



ويقود الفرقة الموسيقية فى حفل وائل جسار المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.



تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الثلاثاء المقبل، على مسرح النافورة بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور.