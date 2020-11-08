حسام البدري يوجه رسالة خاصة إلى مؤمن زكريا

احتفل مؤمن زكريا نجم كرة القدم المصرية والأهلي مع المارد الأحمر بلقب الدوري المصري هذا الموسم، ويغيب زكريا عن كرة القدم بسبب المعاناة مع المرض.









وتحدث حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل خاصة بعد تحسن حالته في الفترة الماضية.









وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب جوكر أي مدرب يتمناه ويتمنى أن يضمه ضمن تشكيله الأساسي".









وتابع: "مؤمن لاعب متكامل لا يمكن الاستغناء عن سواء في الهجوم أوالدفاع ويلعب في أكثر من مركز بالإضافة إلى قدراته التهديفية الكبيرة".









وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.