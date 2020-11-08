حسام البدري يوجه رسالة خاصة إلى مؤمن زكريا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
احتفل مؤمن زكريا نجم كرة القدم المصرية والأهلي مع المارد الأحمر بلقب الدوري المصري هذا الموسم، ويغيب زكريا عن كرة القدم بسبب المعاناة مع المرض.


وتحدث حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل خاصة بعد تحسن حالته في الفترة الماضية.


وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب جوكر أي مدرب يتمناه ويتمنى أن يضمه ضمن تشكيله الأساسي".


وتابع: "مؤمن لاعب متكامل لا يمكن الاستغناء عن سواء في الهجوم أوالدفاع ويلعب في أكثر من مركز بالإضافة إلى قدراته التهديفية الكبيرة".


وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 12 ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

منذ أقل من ساعة

"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

10:35 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض