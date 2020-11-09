محافظ كفر الشيخ: الطقس السيئ لم يعيق الناخبين على المشاركة بانتخابات النواب

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أحوال الطقس السيئة لم تعيق الناخبين على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب على مدار اليومين، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة وفقًا للمؤشرات المبدئية تصل إلى 35.8% من إجمالي من لهم حق المشاركة في الانتخابات على مستوى المحافظة.





وأضاف "نور الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن جميع المواطنين حرصوا على المشاركة من النساء والرجال وكبار السن والشباب، موجهًا الشكر إلى جميع أجهزة الدولة سواء الصحة أو التعليم أو القوات المسلحة والشرطة ومنظمات المجتمع المدني لمشاركتها في إجراءات التأمين.





وأشار إلى أن بعض اللجان استمر بها التصويت حتى العاشرة مساءً بسبب الإقبال الكبير من قبل الناخبين، مؤكدًا على حرص الجميع على إخراج هذا العرس الانتخابي بصورة ممتازة.





وأنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بـ1500 متابع، موزعين على 13 محافظة التي تجرى فيها الانتخابات.





وأكد المتابعون ارتفاع كثافة التصويت، خصوصا بعد فترة الراحة في منتصف اليوم، مشيرين إلي إلى التواجد الكثيف للمرأة بمختلف المحافظات، وارتفاع معدل التصويت بين الشباب، مؤكدين أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي حافظت على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية مطبقة في ذلك المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما تلاحظ تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





ورصد متابعو التنسيقية أيضا بعض المخالفات التي تمثلت في خرق الصمت الانتخابي من بعض مرشحي الفردي خارج بعض اللجان، وهو الأمر الذي لا يعد مؤثرا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث لم نرصد أية مخالفات داخل أي من اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.





كما نسقت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة، الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أكدوا نفس المشاهدات التي رصدتها غرفة عمليات التنسيقية.





وختاما تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها الاحترافية للعملية الانتخابية، وكذلك رجال الأمن الذين وفروا كل سبل التأمين من لإنجاح هذه التجربة الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وحياتها البرلمانية العريقة.





وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، أمس السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.





وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.





وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".



