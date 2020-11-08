منتخب السويس يجدد عقد أحمد فتحى لموسمين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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جدد مسئولو نادى منتخب السويس التعاقد مع نجم وسط الملعب أحمد فتحى أحد عناصر الفريق الاساسية، وذلك لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة والقناة.

وحسم المهندس معتز سليم مسئولو لجنة التعاقدات باقي أحمد فتحى، داخل النادى بعد ما كان قريب جدا من الانضمام لنادى بتروجيت احد أندية مجموعة القاهرة والقناة.

ويستعد منتخب السويس لمواجهة فريق الناشئين مواليد ٩٩، عصر الغد الاثنين في أولى مبارياته الودية استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني المقرر انطلاقه نهاية الشهر الحالي

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