عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

عقب الكاتب عماد الدين أديب، على البيان الذي أصدره نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير، تعليقًا على الانتخابات الأمريكية، قائلًا: "كتبه شخص أجنبي أمريكي الجنسية على الأغلب يتبع شركة تسويق، وذلك لكي يجعل الجماعة تخاطب العقل الأمريكي، إذ خاطب بايدن وقال له نصًا: "علينا أن نحترم إرادة الشعوب ونقف ضد السياسات الاستبدادية للحكام الذين يسرقون إرادة الشعوب".





وأكد "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، ألمذاع على الفضائية "on"، مساء الأحد،، أن البيان مصدره قطري-تركي بامتياز يُعاد تأهيله مرة أخرى وتدويره مرة ثانية معقبًا: "نحن سندخل في مرحلة إعادة تدوير الربيع العربي، نعم الظروف اختلفت، لكن الإخوان مازالوا يشعرون بألم ما حدث لهم في عام 2013، وكان أيضًا هذا الأمر صفعة للأمريكان وإرادتهم وللأتراك وإرادتهم وقطر وإدارتها".





وشدد، على أن إرادة الشعب المصري هي الحاكم في هذا الملف، وأنه منذ عام 2013 حتى الآن أثبت المصريون أنهم يقفون خلف القيادة السياسية وأنهم لا يقبلون أن يُفرض عليهم شكلًا معينًا من الحكم، لافتًا إلى أن مصر تتغير بإرادة مواطنيها وليس قهرًا أو فرضًا أو محاولات الاستقواء بالخارج او عمليات التمويل الخارج.





يترقب الكثير من الأمريكيين، فضلا عن دول العالم كافة، قرارات مصيرية، كان الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قد أعلن عن أنه سيتخذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، وفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متغلبا على منافسه الجمهورى، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته.





ومن بين أبرز القرارات المحلية، التى ينتظرها الأمريكيون، ما يتعلق بإدارة أزمة جائحة كورونا، التى خلفت أعدادا مهولة من الضحايا الأمريكيين، بين حالات إصابة، باتت قريبة من 10 ملايين شخص، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 237 ألفا، و567 حالة وفاة.





وبالفعل، أعلن جو بايدن، خلال خطاب النصر، الذى ألقاه أمس السبت، عقب الإعلان عن فوزه بالرئاسة الأمريكية، عن جملة من الإجراءات التى سيتبناها لمواجهة جائحة كورونا، وقال إنه سيعين، غدا الإثنين، مجموعة من العلماء كمستشارين مؤقتين، لوضع خطة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووضع برنامج يبدأ فى العشرين من يناير المقبل، سيكون مبنيا على العلم الحقيقى، كما وعد الرئيس الأمريكى المنتخب ببذل كل ما فى وسعه لإدارة الأزمة، والقضاء على الفيروس.





ومن بين القرارات المهمة والمرتقبة، إلغاء حظر دخول المسلمين إلى الأراضى الأمريكية





فبحسب وسائل إعلام أمريكية، يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لإلغاء واحد من أبرز القرارات المثيرة للجدل، التى اتخذها سلفه دونالد ترامب، وهو القرار المتعلق بمنع دخول المسلمين إلى أراضى الولايات المتحدة، مؤكدة أن بايدن فور أدائه اليمين الدستورية، وفور تنصيبه رئيسا للبلاد فى 20 يناير المقبل، سيقوم بإلغاء قرار ترامب.



