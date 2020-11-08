دكتور خالد صلاح يكتب: سؤال ليس له جواب

هذه ليست مسابقة من سيربح المليون؟.





وليست مسابقة تليفزيونية أو حتى على السوشيال ميديا.





وإنما هو سؤال يتبادر على ذهن كل إنسان في هذا الكوكب باختلاف جنسه وانتمائه السياسي أو الديني.





مالذييستفيده الإسلام والمسلمين من سفك الدماء على يد من ينتسبون إلى إلى المسلمين هنا وهناك سواء كان في أوربا أو الشرق الأوسط.





مالذي قد قدمه هؤلاء القتلة من خدمات وهم يسفكون دماء الأبرياء بدم بارد ويد غير مرتعشة متزرعين بالإسلام وهو منهم براء ويتمسحون بمحبة الرسول وهو لا يعرفهم خلقا وفعلا, ومخالفين لاوامره بحفظ الاعراض والدماء حتى لو كان من غير المسلمين مالم يجاهرنا بالعداء أو يعتدي علينا, وتعاليم الرسول مازالت فينا وتحذيرهلامتة من مخاصمة كل من يظلم ذمياً في حق مال أو دم.





وربما يتبادر لاذهان وخواطر كل عاقل لماذا تحدث هذه الحوادث التي ما هي إلا من خداعات ذئاب البشر من الذين يستفيدون من إلهاء البشرية واشغال الرأي العالمي في هذه الحوادث ليقومون بمؤامرات ومصائب كبرى وحوادث تخدم أطماعهم وغاياتهم القومية واستعادة أحلام قديمة أواستعادة أدوار ليس الزمان ولا المكان يسمح بعودة خلافات قديمة.





أو ربما يقومون بهذه الكوارث البشرية مستغلين هؤلاء السذج من خوت عقولهم من المنطق وخوت بطونهم من الجوع أو خوت انسانيتهم من الرحمة منفذين لاطماع مؤسسات ودول كبرى في احداث هذه الحوادث من القتل وترويع البشر وخاصة مثلما يحدث في جميع أنحاء أوروبا.





أو ربما كانت هذه الحوادث تحضيرا لكوارث أعظم يخطط لها هؤلاء الطامعين في أدوار سياسية أو تحسين لاوضاع بلدانهم الاقتصادية أو ربما كانت هذه الحوادث اشباعا للنقص الذي يعانون منه بسبب صغر بلادهم وقزامتها حتى لو كانوا يمتلكون ثروات طائلة.





وهذه الحوادث ما هي إلا إمتداداً لمخططات كبرى ومؤمرات على العالم الإسلامي وسطرت وكتبت بجوار أخواتها من مؤمرات في العصر الحديث ابتداءً من سايكس بيكو ومروراً بوعد بلفور والحروب الثلاث ورعاية كيانات إرهابية كبرى مثل القاعدة وداعش وانتهاءً بالربيع العربي وتصدير المرتزقة ليحاربوا بالوكالة في أمكان المطامع الاقتصادية والسياسية, وهذا ما رصده الكاتبان الفرنسيان (دار لارماتان) في كتابه و(بيار بيشيناندا برتا) في مقالاته.





وأكثر ما أحزنني هو انسياق البعض في مغالاة الدفاع عن الإسلام والرسول الكريم ومبررين لاعمال هؤلاء القتلة, متناسين أن الإسلام دين التسامح والعدالة وحسن الخلق في الأقوال والأفعال، وهذا ما أشار إليه شيخ الأزهر في مؤتمر الحكماء الذي نبذ فيه العنف والإرهاب وفي نفس الوقت التصدي لمن يسئ الادب مع الإسلام والرسول الكريم, ووضع أسس في كيفية الرد على المسيئين للاسلام والمسلمين.





وإذا سالت القاصي والداني والبعيد والقريب هل ترضي بهذه الأعمال الإرهابية التي تسفك دماء البشر وترويع الصغير والكبير؟





فالكل يجيب لا ثم ألف لا.





فيا من استغل فقركم المادي وفق فكركم؛ ذئاباً من البشر عودوا لرشدكم واسالوا أنفسكم دوما ما الذي قدمتموه للاسلام والمسلمين بهذه الأفعال؟





وربما لا تجدون الإجابة سواء عن قصد أو من غير قصد.





ولكن اجيبكم بأن أفعالكم هذه شوهت صورة الإسلام والمسلمين وحرمت كثير من المسلمين الأبرياء وسوف تحرمهم من كسب العيش في هذه البلدان بالإضافة إلى تشجيع المتطرفين والكارهين للاسلام من أن يتمادوا ويظهروا عدائهم الخفي ضد الإسلام والمسلمين.





وربما يأتي يوما تسألون أنفسكم لماذا فعلتم هذا لو كنتم أحياء، وربما لا يجيبكم أحد.





وإنما نعرفها نحن أنكم كنتم وسائل في يد طامعين وكارهين للاسلام والمسلمين حتى لو كانوا يدعون أنهم من الإسلام.





وإذا قد أجبنا على السؤال الرئيس، فنحن نسأل سؤال لكل مهتم لماذا هذا التوقيت تحدث هذه الحوادث؟، وربما الأيام القادمة سواء قربت أو بعدت تجيب على هذا السؤال.





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