الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:31 م
عبد القادر عرابي
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استقر مسؤولو الزمالك على عودة نجم الفريق من الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق بدءاً من الموسم المقبل.
وقرر الزمالك استعادة
الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق، المعار لنادي سموحة.
ويلعب أبو الفتوح
منذ موسم ونصف رفقة النادي السكندري، وعقب تألقه مع سموحة والمنتخب الأوليمبي، وجد
مسؤولو الزمالك ضرورة عودة اللاعب للفريق مرة أخرى.
ويمتلك الزمالك الثنائي، محمد عبد الشافي نجم الفريق المخضرم، وعبد الله جمعة، في مركز الظهير الأيسر.
وترى الإدارة
أن اللاعب يمكنه خلافة النجم المحضرم محمد عبد الشافي، بعد اكتسابه العديد من الخبرات.