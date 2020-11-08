الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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استقر مسؤولو الزمالك على عودة نجم الفريق من الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق بدءاً من الموسم المقبل.

 

وقرر الزمالك استعادة الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق، المعار لنادي سموحة.

 

ويلعب أبو الفتوح منذ موسم ونصف رفقة النادي السكندري، وعقب تألقه مع سموحة والمنتخب الأوليمبي، وجد مسؤولو الزمالك ضرورة عودة اللاعب للفريق مرة أخرى.

 

ويمتلك الزمالك الثنائي، محمد عبد الشافي نجم الفريق المخضرم، وعبد الله جمعة، في مركز الظهير الأيسر.

 

وترى الإدارة أن اللاعب يمكنه خلافة النجم المحضرم محمد عبد الشافي، بعد اكتسابه العديد من الخبرات.

 

ويستعد الزمالك لمباراة دور الـ 8 من كأس مصر أمام نادي مصر، المقررة يوم 21 نوفمبر.

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