بلقاس يواصل التدعيمات و يحسم صفقتى الأميرية

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اعلن نادى بلقاس حسمه لصفقتين جديدتين لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثالث والمقرر إنطلاقه بنهاية شهر نوفمبر الحالي حيث يشارك الفريق بمجموعة الدقهلية.



ونجح بلقاس بعد منافسة قوية مع العديد من الأندية في الحصول على توقيع لاعبي الأميرية وهم علي عصمت، يلعب بمركز الدفاع وصاحب الـ24 عاما بالإضافة لأحمد سامي صاحب الـ24، ويلعب بمركز الوسط مدافع.



جدير بالذكر أن بلقاس يتولى رعايته هيثم عرابي، مسئول التعاقدات السابق بالنادي الأهلي بالإضافة لمجموعة من المستثمرين والذين حصلوا على حقوق رعاية الفريق لخمس سنوات مقبلة.



ويذكر أن الفريق الأول اختتم مؤخرا معسكرا تدريبيا بالغردقة، ويقيم حاليا معسكرا تدريبيا آخر بالقاهرة حيث من المقرر أن يخوض العديد من الوديات استعدادا للموسم الجديد قبل العودة لبلقاس وإستكمال برنامجه الإستعدادى للموسم الجديد.

