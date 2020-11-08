موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

يبدو أن أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي والعائد من فترة إعارة قضاها في صفوف نادي الجونة، سوف يكون خارج الفريق الأحمر الموسم المقبل.









قد اشترط توفيق على المدير الفني للقلعة الحمراء بيتسو موسيماني ضمان اللعب بشكل أساسي مع المارد الأحمر من اجل العودة للفريق وهو ما رفضه المدرب الجنوب افريقي.









ويخشى توفيق الذي حظى بمركز أساسي في صفوف الجونة، من الابتعاد عن الملعب ما يهدد حظوظه في المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.









ورفض موسيماني بشكل قاطع مشاركة توفيق أساسيا إذ أن الملعب دائمًا هو الفاصل في اختياراته، خاصة في ظب وجود عناصر مميزة في مركزه ابرزهم اليو ديانج والسولية،









مشيرا إلى أنه ربما يمكن إرسال «توفيق» في إعارة جديدة لمدة موسم يحقق خلاله هدفه ثم النظر في أمره مجددًا.









ودخل نادي الإسماعيلي في الصورة من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع مجلسي إدارة الناديين في الوقت الراهن.