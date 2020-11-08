وائل جسار خلال حفله بدار الأوبرا: "ربنا يبعد عنكم كورونا"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:07 م
وائل جسار
وائل جسار
الفجر الفني
Advertisements



دعا النجم وائل جسار، لمصر والبلاد خلال حفله بدار الأوبرا المصرية بإبعاد الوباء فيروس كورونا المستجد وقال: "ربنا يبعد عنكم الوباء كورونا اللي خارب الدنيا".

و من المقرر أن يقدم عدد من أغانيه منها بحبك يامصر وغريبة الناس وبتوحشيني موجوع ومشيت خلاص وحلم حياتي وانت مين ياللي مش عارفك ومليون مرة احبك وماتغيبش ثواني ونخبي ليه وخليني ذكري وانتبه علي حالة ونهاية واحدة وزي الهوا.

ويقود الفرقة الموسيقية فى حفل وائل جسار المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الثلاثاء المقبل، على مسرح النافورة بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور.

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ ساعتين و 20 دقيقة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 6 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

10:35 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض