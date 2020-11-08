وائل جسار خلال حفله بدار الأوبرا: "ربنا يبعد عنكم كورونا"

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دعا النجم وائل جسار، لمصر والبلاد خلال حفله بدار الأوبرا المصرية بإبعاد الوباء فيروس كورونا المستجد وقال: "ربنا يبعد عنكم الوباء كورونا اللي خارب الدنيا".



و من المقرر أن يقدم عدد من أغانيه منها بحبك يامصر وغريبة الناس وبتوحشيني موجوع ومشيت خلاص وحلم حياتي وانت مين ياللي مش عارفك ومليون مرة احبك وماتغيبش ثواني ونخبي ليه وخليني ذكري وانتبه علي حالة ونهاية واحدة وزي الهوا.



ويقود الفرقة الموسيقية فى حفل وائل جسار المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.



تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الثلاثاء المقبل، على مسرح النافورة بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور.