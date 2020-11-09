وزير الشباب يكشف حقيقة إقامة مبارة نهائي أفريقيا بحضور الجمهور

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ستاد القاهرة هو الملعب الوحيد في مصر الذي تعتبر أرضيته عبارة عن مزيج من النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي بتكنولوجيا حديثة تُزرع مرة في الصيف وأخرى في الشتاء.





وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "كان من المفترض زرع نجيل الملعب في نوفمبر لكننا اتفقنا مع هيئة ستاد القاهرة على تأجيل هذه العملية بعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا".





وتابع: "في تنسيق مع اتحاد الكرة والجهات الأخرى وإن شاء الله يكون النهائي في ستاد القاهرة، ومصر زاخرة بالملاعب والمنشآت الرياضية"، مناشدًا جمهور الفريقين بأن يجعلا من هذه المباراة بداية لنبذ التعصب.





وحول إمكانية لعب المباراة بجمهور، قال وزير الرياضة: "ملتزمون مثلما يحدث في العالم كله بإجراءات فيروس كورونا، فقد بدأ النشاط الرياضي، لكن يجب أن نتوخى الحذر، وكل الأمور تُبحث، ولكن يجب وضع الإجراءات الاحترازية في الاعتبار".



