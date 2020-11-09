عماد الدين أديب:"ترامب" يتعامل مع الحكم في أمريكا على أنه إرث أبيه
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نتيجة الانتخابات الأمريكية بخسارته وفوز منافسه جو بايدن، جاء بسبب تركيبته النفسية كرجل وصل إلى الحكم وتعامل معه كأنه إرث، يستطيع ان يفعل فيه ما يشاء، مشيرًا إلى أنه شخصية هوائية ومنفلتة وغير منضبطة.
وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، مساء الأحد،: "السمات الشخصية عنصر أساسي في فهم الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الانتخابات، ولا يمكنه إلا أن يكون الطفل المدلل الفايز، وأن الهزيمة ليست ممكنة له".
وأشار،ٕ لى أنه قرأ الكتاب الذي ألفه ترامب، وكان من أهم قواعده "لا تتنازل عن شيء حتى لو هزمت فيه، إلا بعد الحصول على مقابل"، لافتًا إلى أنه ونجله وابنته وزوجها جاريد كوشنير، كان لديهم الكثير من الإشكاليات القانونية حمتها الحصانة منها.
وأكد أن التاريخ الأمريكي في مثل هذه الإشكاليات يتحدثعن إرسال وسيط يذهب إلى مسؤول ويحدثه، ويخبره بأنه حان الوقت للرحيل، معقبًا: "زقوا عليه صهره كوشنير، عشان يطلب منه يتنازل لكنه رفض، وبيفكروا يكملوا ديك تشيني، لأنه الأب الروحي للحزب الجمهوري، وممكن العرض إنه يقبل التنازل مقاب لتسوية ما في الدهاليز والأروقة، مقابل عدم التعرض بشكل قضائي والمقربين منه وأسرته".
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