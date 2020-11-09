عماد الدين أديب:"ترامب" يتعامل مع الحكم في أمريكا على أنه إرث أبيه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نتيجة الانتخابات الأمريكية بخسارته وفوز منافسه جو بايدن، جاء بسبب تركيبته النفسية كرجل وصل إلى الحكم وتعامل معه كأنه إرث، يستطيع ان يفعل فيه ما يشاء، مشيرًا إلى أنه شخصية هوائية ومنفلتة وغير منضبطة. 

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، مساء الأحد،: "السمات الشخصية عنصر أساسي في فهم الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الانتخابات، ولا يمكنه إلا أن يكون الطفل المدلل الفايز، وأن الهزيمة ليست ممكنة له".

وأشار،ٕ لى أنه قرأ الكتاب الذي ألفه ترامب، وكان من أهم قواعده "لا تتنازل عن شيء حتى لو هزمت فيه، إلا بعد الحصول على مقابل"، لافتًا إلى أنه ونجله وابنته وزوجها جاريد كوشنير، كان لديهم الكثير من الإشكاليات القانونية حمتها الحصانة منها. 

وأكد أن التاريخ الأمريكي في مثل هذه الإشكاليات يتحدثعن إرسال وسيط يذهب إلى مسؤول ويحدثه، ويخبره بأنه حان الوقت للرحيل، معقبًا: "زقوا عليه صهره كوشنير، عشان يطلب منه يتنازل لكنه رفض، وبيفكروا يكملوا ديك تشيني، لأنه الأب الروحي للحزب الجمهوري، وممكن العرض إنه يقبل التنازل مقاب لتسوية ما في الدهاليز والأروقة، مقابل عدم التعرض بشكل قضائي والمقربين منه وأسرته".

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