كلوب يعلق على تعادل ليفربول المثير أمام مانشستر سيتي
تحدث الألماني
يورجن كلوب المدير للفني لليفربول عن تعادل فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي بهدف لكل
فريق في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وقال كلوب عقب
المباراة:"مباراة كرة قدم سوبر، من جميع الجهات. فريقان كبيران جاهزان لخوض معركة
هائلة".
وأضاف
٣"كانت مستويات الطاقة لكِلا الفريقين مذهلة، أنا سعيد حقًا، إنها مباراة بأقل
عدد من الفرص للسيتي أمامنا على الإطلاق، أحببت المباراة كثيرًا".
وتابع :"لقد
تغير كل شيء هذا الموسم بصرف النظر عن جدول المباريات، هذا العام، أكتوبر ونوفمبر
مثل ديسمبر ولا زال لم يأتي ديسمبر".
وتابع :"لقد
كانت الليلة معركة حقيقية على أعلى مستوى، أنا سعيد حقًا بالنتيجة".
وأوضح
:"سجلنا مِن ثم لم نكن متماسكين بشكل جيد لِـ10 دقائق ثم صنع الفارق كيفين دي
بروين صنع هدفًا وحصل على ركلة جزاء".
واختتم
:"لقد أحببت المباراة بأكملها ولكن البداية كانت الأفضل بالنسبة لكرة القدم التي لعبناها في تلك الفترة
، أمام السيتي عليك استغلال فرصك ".