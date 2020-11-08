كلوب يعلق على تعادل ليفربول المثير أمام مانشستر سيتي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير للفني لليفربول عن تعادل فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب المباراة:"مباراة كرة قدم سوبر، من جميع الجهات. فريقان كبيران جاهزان لخوض معركة هائلة".

وأضاف ٣"كانت مستويات الطاقة لكِلا الفريقين مذهلة، أنا سعيد حقًا، إنها مباراة بأقل عدد من الفرص للسيتي أمامنا على الإطلاق، أحببت المباراة كثيرًا".

وتابع :"لقد تغير كل شيء هذا الموسم بصرف النظر عن جدول المباريات، هذا العام، أكتوبر ونوفمبر مثل ديسمبر ولا زال لم يأتي ديسمبر".

وتابع :"لقد كانت الليلة معركة حقيقية على أعلى مستوى، أنا سعيد حقًا بالنتيجة".

وأوضح :"سجلنا مِن ثم لم نكن متماسكين بشكل جيد لِـ10 دقائق ثم صنع الفارق كيفين دي بروين صنع هدفًا وحصل على ركلة جزاء".

واختتم :"لقد أحببت المباراة بأكملها ولكن البداية كانت الأفضل بالنسبة لكرة القدم التي لعبناها في تلك الفترة ، أمام السيتي عليك استغلال فرصك ".