كلوب يعلق على تعادل ليفربول المثير أمام مانشستر سيتي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير للفني لليفربول عن تعادل فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

وقال كلوب عقب المباراة:"مباراة كرة قدم سوبر، من جميع الجهات. فريقان كبيران جاهزان لخوض معركة هائلة".

 

وأضاف ٣"كانت مستويات الطاقة لكِلا الفريقين مذهلة، أنا سعيد حقًا، إنها مباراة بأقل عدد من الفرص للسيتي أمامنا على الإطلاق، أحببت المباراة كثيرًا".

 

وتابع :"لقد تغير كل شيء هذا الموسم بصرف النظر عن جدول المباريات، هذا العام، أكتوبر ونوفمبر مثل ديسمبر ولا زال لم يأتي ديسمبر".

 

وتابع :"لقد كانت الليلة معركة حقيقية على أعلى مستوى، أنا سعيد حقًا بالنتيجة".

 

وأوضح :"سجلنا مِن ثم لم نكن متماسكين بشكل جيد لِـ10 دقائق ثم صنع الفارق كيفين دي بروين صنع هدفًا وحصل على ركلة جزاء".

 

واختتم :"لقد أحببت المباراة بأكملها ولكن البداية كانت الأفضل بالنسبة لكرة القدم التي لعبناها في تلك الفترة ، أمام السيتي عليك استغلال فرصك ".

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 10 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

10:35 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض