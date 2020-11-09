"العالمي لدراسات المناعة": تحولات فيروس كورونا السبب في سرعة انتشاره ونفاذه للجسم

كشف طلال النصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، عن حدوث بعض التحورات والتحولات في فيروس كورونا من حيث شكله كانت السبب في انتشاره وسرعة نفاذه إلى جسم الإنسان.





وقال "النصولي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الفيروس أصبح أقوى وشوكة الفيروس تغيرت وأصبحت تدخل إلى جسم الإنسان بشكل أسرع".





وأشار إلى أن 80% من الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي يتوفون، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وأوضح أن دراسة حديثة كشفت عن أهمية تناول الاسبرين كأحد الأدوية بالبروتوكول العلاجي للفيروس خاصة أنه يقلل نسب الوفيات بما يقترب من 50%.





وأكد أن دول مثل الصين واليابان وكوريا ونيوزلاند نجحت في تقليل حالات المصابين فقط بارتداء الكمامة على الرغم من عدم لجوئها إلى إجراءات الغلق مرة أخرى.





وتوقع مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، أنه خلال من ثلاث إلى أربع أسابيع قد يظهر لقاح مودرنا الأمريكي بعد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة له.



