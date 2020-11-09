"العالمي لدراسات المناعة": تحولات فيروس كورونا السبب في سرعة انتشاره ونفاذه للجسم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:19 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف طلال النصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، عن حدوث بعض التحورات والتحولات في فيروس كورونا من حيث شكله كانت السبب في انتشاره وسرعة نفاذه إلى جسم الإنسان. 

وقال "النصولي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الفيروس أصبح أقوى وشوكة الفيروس تغيرت وأصبحت تدخل إلى جسم الإنسان بشكل أسرع".

وأشار إلى أن 80% من الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي يتوفون، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأوضح أن دراسة حديثة كشفت عن أهمية تناول الاسبرين كأحد الأدوية بالبروتوكول العلاجي للفيروس خاصة أنه يقلل نسب الوفيات بما يقترب من 50%.

وأكد أن دول مثل الصين واليابان وكوريا ونيوزلاند نجحت في تقليل حالات المصابين فقط بارتداء الكمامة على الرغم من عدم لجوئها إلى إجراءات الغلق مرة أخرى.

وتوقع مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، أنه خلال من ثلاث إلى أربع أسابيع قد يظهر لقاح مودرنا الأمريكي بعد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة له.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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