طنطا يبرم 8 صفقات لدعم الفريق في القسم الثاني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:53 م
نورهان فضل
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ضم الفريق الأول لكرة القدم بنادينطا على توقيع ثمانية لاعبين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بدوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

واللاعبون هم: صالح أحمد، وعلي أبو العلا، لاعبا حرس الحدود، ومحمد موسى، لاعب الإنتاج الحربي، ووليد حسن لاعب سيراميكا، وإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا، لاعب سموحة ومحمد شريف حارس مرمى سيراميكا.

وفي سياق أخر، جدد المهندس فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، مطالباته إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإلغاء الهبوط للقسم الثاني هذا الموسم، متسائلا: " لماذا تم إلغاء الهبوط في الدرجات الأخرى ولم يتم إلغاؤه في الدوري الممتاز".

وقال فايز عريبي، "اون تايم سبورتس": "مفهمتش قرار إتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في القـسم الثاني فـقـط، وكأن الدوري الممتاز مكنش فيه كورونا مثلا".

وأضاف: "نداء إلى وزير الرياضة، الذى تدخل لاستكمال الموسم، إحنا بنطالب بالمساواة، إما يتفعل القرار على جميع أقسام الدوري أو يتم إلغاءه".

وتابع :" الدوري الموسم الجديد ممكن يتلعب على مجموعتين، ويكون موسم استثنائي، الأهم ان يكون هناك مساواة بين جميع الأندية في اقسام الدوري المختلفة"ّ.

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