شاهد.. عملية نادرة لإستخراج سمكة "حية" أبتلعها صياد ببني سويف (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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حصلت "الفجر" على أول فيديو لعملية نادرة، نجح خلالها فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" في إستخراج سمكة صغيرة "حية" من مدخل القصبة الهوائية لصياد، من قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف.

كان الدكتور مايكل ابراهيم بولس "نائب جراحة تجميل" فوجئ أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بقيام مسعف بمرفق اسعاف بنى سويف بنقل مريض 52 سنة، مقيم قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا، يعانى من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام.

وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية ووصلت إلى مدخل القصبة الهوائية وتم اجراء جراحة منظار لمدة 10 دقائق نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية "تتحرك" وعلى الفور تم ايداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.

وبسؤال المريض عقب تماثله للشفاء، قال: أسمي "داهش فايد داهش" عمري 52 سنة، أعمل صياد، ومقيم بقرية كفر منصور التابعة لمركز ببا، وخلال عملي المعتاد بالصيد ألتقط سمكة بيدي، وفوجئت بأخرى بين الشبك، فوضعت الأولى في فمي لألتقط الثانية "زي ما أحنا متعودين" ولكن في هذه المرة سقطت السمكة الأولى في فمي وأغلقت القصبة الهوائية، وحاولت إخراجها بيدي، لكن بأت محاولاتي بالفشل، ودخلت فى حالة فقدان للوعي، أستفقت منها بالمستشفى بعد أن نجح الاطباء في إعادتي للحياة مرة أخرى بإستخراج السمكة.

وأضاف "داهش": بعد أن أسترديت وعيي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، علمت أن صديقي "علاء" الذي يعمل على المعدية، هو من أتصل بالإسعاف ونقلني إلى المستشفى، ليستقبلي الدكتور مايكل إبراهيم، والفريق الطبي بالإستقبال، الذي نجح في إستخراج السمكة "حية" وكُتبت لي الحياة من جديد على آيديهم، ونٌقلت بعدها للعناية ليتابع حالتي الدكتور أحمد وكل اطباء وتمريض المستشفى "ربنا يباركلهم جميعًا".

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