عمرو موسى: هكذا يجب أن تتعامل مصر مع أمريكا بعد فوز بايدن

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مصر دولة مستقرة، واقتصادها في تحسن مستمر، لافتا إلى أن الحكم الأمريكي قائم على "اللوبي" ويجب أن نشرح له ونتحدث معهم، ونقبل أمور ونرفض أمور أخرى.





وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يجب أن نتحدث مع القيادة الأمريكية الجديدة في إطار المصالح المصرية والأمريكية، معلقا: "ضروري أن نتكلم معهم من الآن"، موضحا أنه يجب شرح الوضع في مصر الآن.





وأضاف، أن الولايات المتحدة اختارت بايدن رئيسا لهم، ويجب أن نعمل على الحفاظ على الصداقة مع هذه الدولة الكبرى، ونحافظ على مصالحنا ومصالح المنطقة.





ويترقب الكثير من الأمريكيين، فضلا عن دول العالم كافة، قرارات مصيرية، كان الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قد أعلن عن أنه سيتخذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، وفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متغلبا على منافسه الجمهورى، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته.





ومن بين أبرز القرارات المحلية، التى ينتظرها الأمريكيون، ما يتعلق بإدارة أزمة جائحة كورونا، التى خلفت أعدادا مهولة من الضحايا الأمريكيين، بين حالات إصابة، باتت قريبة من 10 ملايين شخص، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 237 ألفا، و567 حالة وفاة.





وبالفعل، أعلن جو بايدن، خلال خطاب النصر، الذى ألقاه أمس السبت، عقب الإعلان عن فوزه بالرئاسة الأمريكية، عن جملة من الإجراءات التى سيتبناها لمواجهة جائحة كورونا، وقال إنه سيعين، غدا الإثنين، مجموعة من العلماء كمستشارين مؤقتين، لوضع خطة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووضع برنامج يبدأ فى العشرين من يناير المقبل، سيكون مبنيا على العلم الحقيقى، كما وعد الرئيس الأمريكى المنتخب ببذل كل ما فى وسعه لإدارة الأزمة، والقضاء على الفيروس.





ومن بين القرارات المهمة والمرتقبة، إلغاء حظر دخول المسلمين إلى الأراضى الأمريكية





فبحسب وسائل إعلام أمريكية، يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لإلغاء واحد من أبرز القرارات المثيرة للجدل، التى اتخذها سلفه دونالد ترامب، وهو القرار المتعلق بمنع دخول المسلمين إلى أراضى الولايات المتحدة، مؤكدة أن بايدن فور أدائه اليمين الدستورية، وفور تنصيبه رئيسا للبلاد فى 20 يناير المقبل، سيقوم بإلغاء قرار ترامب.





ويخطط بايدن لإلغاء قرارات متعلقة بالهجرة، إذ سبق أن وعد بإلغاء مرسوم الهجرة الذى أصدره ترامب، والذى يحظر دخول مواطنى عدد من الدول، معظمهم من المسلمين، كما تعهد بايدن بمعالجة إجراءات احتجاز طالبى اللجوء.



