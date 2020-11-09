محافظ مطروح: حالة الطقس السيئة مستمرة حتى الأربعاء المقبل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن كميات الأمطار التى هطلت على المحافظة فاقت التوقعات، قائلا: "كمية الأمطار فاقت التوقعات بين كيلو 4 ووادي خروب ووادي الرمل، ومنذ الأمس نسيطر على المياه حتي لا تدخل شوارع مطروح".

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على اللفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن بعض المقابر تضررت من خلال المياه ولأن المقابر لها حرمة عملنا على صرف المياه، وركزنا في محيط المقابر، وبعدها قمنا برفع المياه من الشوارع، قائلا:" غدًا سيتم التخلص من المياه وسيعود كل شيء كما كان".

وأكد محافظ مطروح، أنه سيتم أخذ القرارات وفقًا لليوم، كما أن حالة الطقس ستستمر حتي يوم الأربعاء المقبل، قائلا::" سيتم تلبية مطالب الأهالي وننتظر الانتهاء من رفع المياه وعودة الحياة لطبيعتها".

وتشير توقعات مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل على مطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة، غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والتى تقل شدتها على السواحل الشمالية للدلتا والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وتشير التوقعات، إلى سقوط أمطار خفيفة الثلاثاء على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

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