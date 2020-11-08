الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

استقر مسؤولو النادي الأهلي على رحيل الثنائي جيرالدو وأليو بادجي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي.

رحيل بادجي وجيرالدو عن الأهلي

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي، في الفترات المقبلة عن رحيل الثنائي آليو بادجي وجيرالدو من أجل التعاقد مع بدر بنون، المدافع المغربي الذي سينضم للفريق قادمًا من الرجاء المغربي.

من جانبه يخطط مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء صفقة جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي.

ولا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الجنوب أفريقي صن داونز مستمرة من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني سيرينو.

وتتوقف الصفقة حاليًا على التوصل لاتفاق على التفاصيل المالية بين مسؤولي النادي الأهلي وإدارة صن داونز الجنوب إفريقي، سواء القيمة أو طريقة الدفع.



