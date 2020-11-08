غرفة عمليات القليوبية: نسبة التصويت بانتخابات مجلس النواب 27.6%

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، بلوغ نسبة التصويت بالانتخابات خلال يومين، 27.6% من إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة.

وكانت غرفة العمليات قد أكدت على انتهاء التصويت في كافة لجان المحافظة، حيث أغلقت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركز ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة التصويت لليوم الأول بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية، وبدء عملية الفرز.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، إن عملية التصويت مرت بسلام وهدوء والغرفة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليومين لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد محافظ القليوبية، أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أى شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فورا.

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