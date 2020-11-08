البابا تواضروس يُكرم الأب بولس ساتي خلال حفل إصدار كتاب "مسار العائلة المقدسة في مصر"

الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر، وذلك لمساهمته في الترجمة والتسجيل الصوتي باللغة الألمانية، لكتاب "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك لتنسيقه التسجيل والترجمة باللغتين الإسبانية والإيطالية.



وقد شهدت الاحتفالية حضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من المحافظين، والسفير البابوي، المطران هنري تيڤينين، والسفراء، وممثلي الطوائف المسيحية، ولفيف من الآباء الأساقفة، وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.



وعلى هامش الاحتفالية، تم عرض فيلم "مسار العائلة المقدسة في مصر"، المُستلهم من الكتاب. وكلاهما من إنتاج دير الشهيد العظيم مار جرجس للراهبات بمصر القديمة.



وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم فريق عمل الفيلم، والمشاركين في إنتاج الكتاب، وكل من لهم جهود داعمة للفيلم والكتاب.



وتمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي: الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

كرّم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية،