جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل إنهاء إجراءات المعتمرين القادمين من الخارج

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصلت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تقديم خدماتها، المعنية بإنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين إلى المملكة من الخارج، إذ أنهت اليوم جميع إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين من دولة إندونيسيا، ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجياً التي بدأت الأحد الماضي.

 

وأوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد استمرار الجوازات في إنهاء جميع إجراءات دخول المعتمرين القادمين من الخارج.

 

وأكد تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتسخير الإمكانيات لخدمتهم على أكمل وجه، وبكل يسر وسهولة.

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