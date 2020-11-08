القضاة تمد بفترة إضافية بحي الأسمرات بسبب الزحام لتصويت

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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قام القضاة المشرفون على لجان حى الأسمرات بمد فترة إضافية لحين إدلاء المواطنين بأصواتهم، وجاء قرار التمديد بسبب الزحام الشديد لأهالى الحى الراغبين فى المشاركة بالعرس الانتخابى.

ووصل الناخبون بالقاهرة، اليوم الأحد، التصويت، حتى التاسعة مساء حيث تغلق اللجان ويبدأ القضاة عملية الفرز.

وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

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