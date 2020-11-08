جوارديولا يعلق على تعادل مان سيتي أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:28 م
علي نبوي
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علق الإسباني جوارديولا المدير الفي لمانشستر سيتي، على تعادل فريقه أمام ضيفه ليفربول بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
جوارديولا قال عقب نهاية المباراة :"خضنا 12 مباراة وخسرنا واحدة فقط في كل المسابقات. استقبلنا ركلة جزاء مرة أخرى، نأمل أن نتعلم من ذلك".
وأضاف :"لكنني سعيد جدا لأنني أرى عمل اللاعبين كل يوم، آمل أن يتمكنوا الآن بالاستمتاع مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي والعودة سالمين بدون إصابات".
وتابع :"كانسيلو لعب بشكل استثنائي اليوم سواء بالكرة أو بدونها. عندما يكون في كامل تركيزه يصبح لاعب كرة قدم رائع".
وزاد :"كانت مباراة صعبة، لقد بدأوا بشكل جيد بالفعل وركضوا كثيرا في الخلف. لم يكن الأمر سهلا لأنهم يتقدمون بسرعة كبيرة في الأمام بأربعة لاعبين".
وواصل :"بعد ركلة الجزاء لعبنا بشكل أفضل وتعادلنا، كانت مباراة مغلقة، لا توجد فرص كثيرة لكلا الجانبين".