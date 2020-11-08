جوارديولا يعلق على تعادل مان سيتي أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

علق الإسباني جوارديولا المدير الفي لمانشستر سيتي، على تعادل فريقه أمام ضيفه ليفربول بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".









جوارديولا قال عقب نهاية المباراة :"خضنا 12 مباراة وخسرنا واحدة فقط في كل المسابقات. استقبلنا ركلة جزاء مرة أخرى، نأمل أن نتعلم من ذلك".





وأضاف :"لكنني سعيد جدا لأنني أرى عمل اللاعبين كل يوم، آمل أن يتمكنوا الآن بالاستمتاع مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي والعودة سالمين بدون إصابات".









وتابع :"كانسيلو لعب بشكل استثنائي اليوم سواء بالكرة أو بدونها. عندما يكون في كامل تركيزه يصبح لاعب كرة قدم رائع".









وزاد :"كانت مباراة صعبة، لقد بدأوا بشكل جيد بالفعل وركضوا كثيرا في الخلف. لم يكن الأمر سهلا لأنهم يتقدمون بسرعة كبيرة في الأمام بأربعة لاعبين".





‏وواصل :"بعد ركلة الجزاء لعبنا بشكل أفضل وتعادلنا، كانت مباراة مغلقة، لا توجد فرص كثيرة لكلا الجانبين".