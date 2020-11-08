جوارديولا يعلق على تعادل مان سيتي أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:28 م
جوارديولا
جوارديولا
علي نبوي
Advertisements
علق الإسباني جوارديولا المدير الفي لمانشستر سيتي، على تعادل فريقه أمام ضيفه ليفربول بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


جوارديولا قال عقب نهاية المباراة :"خضنا 12 مباراة وخسرنا واحدة فقط في كل المسابقات. استقبلنا ركلة جزاء مرة أخرى، نأمل أن نتعلم من ذلك".

وأضاف :"لكنني سعيد جدا لأنني أرى عمل اللاعبين كل يوم، آمل أن يتمكنوا الآن بالاستمتاع مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي والعودة سالمين بدون إصابات".


وتابع :"كانسيلو لعب بشكل استثنائي اليوم سواء بالكرة أو بدونها. عندما يكون في كامل تركيزه يصبح لاعب كرة قدم رائع".


وزاد :"كانت مباراة صعبة، لقد بدأوا بشكل جيد بالفعل وركضوا كثيرا في الخلف. لم يكن الأمر سهلا لأنهم يتقدمون بسرعة كبيرة في الأمام بأربعة لاعبين".

‏وواصل :"بعد ركلة الجزاء لعبنا بشكل أفضل وتعادلنا، كانت مباراة مغلقة، لا توجد فرص كثيرة لكلا الجانبين".

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 11 ساعة

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ ساعة و 8 دقيقة

موعد إعلان الأهلي عن صفقته الكبرى

منذ ساعتين

موسيمانى يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض